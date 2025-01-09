Польща готує новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна готує новий пакет військової допомоги Україні.

Про це він сказав під час засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, пише Міністерство оборони Польщі у X (Twitter), передає "Європейська правда".

У четвер, 9 січня, Косіняк-Камиш заявив, що Польща готує черговий пакет підтримки для України.

"Те, що можливо, ми завжди жертвуємо. Звичайно, є межа, яку ми не перетинаємо – це межа безпеки польської держави", – наголосив він.

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У середині листопада Косіняк-Камиш заявляв, що українці забули про допомогу, яку надала Польща, та виступав із новими звинуваченнями на адресу президента Володимира Зеленського.

Напередодні, 8 січня, він заявив, що зустріч Контактної групи з питань оборони України може бути останньою у такому форматі.

Як відомо, обговорення на зустрічі в четвер на "Рамштайні" були зосереджені на подальшій підтримці України, що призвело до укладення дорожніх карт для подальшої допомоги до 2027 року.