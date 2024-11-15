В Міноборони Польщі звинуватили українців у "короткій пам’яті" і розкритикували Зеленського

Міністр оборони та віцепрем’єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що українці забули про допомогу, яку надала Польща, та звинуватив у цьому президента України Володимира Зеленського.

Про це він сказав в ефірі телепрограми "Крапка над "і", цитує TVN24, передає "Європейська правда".

Як заявив Косіняк-Камиш, під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте він розповів йому про те, "як багато Польща вже зробила і як багато допомогла Україні".

Він наголосив, що це було важливо у "контексті слів президента Зеленського".

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"Це важливо в контексті слів президента Зеленського, в яких прозвучала нота, що Польща не робить все, що може", – вважає він.

За словами польського міністра, в українців "пам’ять коротка", адже Польща впродовж перших місяців повномасштабного російського вторгнення передала військову техніку та надавала гуманітарну допомогу.

"Не можна сказати, що Польща не робить все можливе. Польща зробила і продовжує робити все, що можливо", – акцентував він.

Водночас Косіняк-Камиш звернув увагу на "межу", яку він "ніколи не перейде".

"Якщо передання якогось обладнання буде загрожувати безпеці польської держави, я просто не передам це обладнання", – додав він.

Раніше глава МЗС Польщі заявляв, що його країна зробила для України більше за інших.

"Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу для українських біженців, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна", – казав він.

Президент Польщі Анджей Дуда 14 листопада розповів, що на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте порушив питання про можливість передачі Україні радянських винищувачів МіГ-29.

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш перед цим відкинув заклики президента Володимира Зеленського прискорити передачу МіГ-29 Україні.

Також напередодні канцелярія президента Польщі оприлюднила інфографіку, з якої випливає, що країна з початку повномасштабного вторгнення Росії виділила на допомогу Україні 4,91% свого ВВП, при цьому 85% із них пішло на підтримку українських біженців.