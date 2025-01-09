Польша готовит новый пакет военной помощи Украине

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна готовит новый пакет военной помощи Украине.

Об этом он сказал во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии, пишет Министерство обороны Польши в X (Twitter), передает "Европейская правда".

В четверг, 9 января Косиняк-Камыш заявил, что Польша готовит очередной пакет поддержки для Украины.

"То, что возможно, мы всегда жертвуем. Конечно, есть граница, которую мы не пересекаем – это граница безопасности польского государства", – подчеркнул он.

Реклама:

В середине ноября Косиняк-Камыш заявлял, что украинцы забыли о помощи, которую предоставила Польша, и выступал с новыми обвинениями в адрес президента Владимира Зеленского.

Накануне, 8 января, он заявил, что встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины может быть последней в таком формате.

Как известно, обсуждения на встрече на "Рамштайне" в четверг были сосредоточены на дальнейшей поддержке Украины, что привело к заключению дорожных карт для дальнейшей помощи до 2027 года.