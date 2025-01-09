Глава МИД Литвы: настоящих выборов в Беларуси в обозримом будущем не будет

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис убежден, что честных и свободных выборов в Беларуси в обозримом будущем не будет.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Риге, его цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

Комментируя запланированные на январь "выборы президента" Беларуси, Будрис сказал, что это мероприятие будет лишь попыткой режима Александра Лукашенко продемонстрировать всему миру, что он может наказать любого, кто выступит против его воли.

"Этот фарс, повторяющееся мероприятие, которое состоится 26 января, не будет иметь ничего общего с выборами...Честно говоря, никаких выборов в Беларуси не будет ни в январе, ни в обозримом будущем", – подчеркнул литовский министр.

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Так называемые "президентские выборы", где Александр Лукашенко нарисует себе очередную победу, в Беларуси решили провести 26 января 2025 года.

Лидер объединенной беларусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что грядущие так называемые выборы президента Беларуси нельзя назвать выборами, и призвала Запад не признавать их.

Как известно, после сфальсифицированных выборов в августе 2020 года Лукашенко жестко подавил многотысячные протесты белорусов. С тех пор в стране нет реальной оппозиции и заблокирована работа независимых СМИ, оппоненты режима или заключены в тюрьму, или находятся в экзиле – как оппозиция во главе с Тихановской.