Молдова начала поставлять Приднестровью 3 млн кубов газа на фоне энергокризиса

Компания "Молдовагаз" в субботу, 1 февраля, начала поставки первого объема в 3 млн кубометров газа в Приднестровье.

Об этом рассказал Europa Libera исполняющий обязанности директора компании Вадим Чебан, сообщает "Европейская правда".

По его словам, поставки начались в 08:30, а объемы, закачиваемые в трубопроводную систему на левом берегу Днестра, достаточны "для поддержания давления".

Чебан пояснил, что на этом этапе через Днестр поставляется газ, который уже есть в трубопроводах на правом берегу, то есть это не новые закупки, сделанные правительством на европейском рынке.

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"Газ поставляется в точках выхода в систему, которая управляется "Тираспольтрансгазом", – сказал он.

Напомним, 29 января АО "Молдовагаз" и ООО "Тираспольтрансгаз" подписали контракт о займе 3 миллионов кубических метров природного газа для непризнанного региона.

Ранее 31 января премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил об окончательной договоренности с Евросоюзом относительно финансовой помощи, которую предоставят стране для преодоления энергетического кризиса – речь идет о 64 млн евро, из которых 20 млн предусмотрены на газ для Приднестровья.

Также эти средства предусмотрены на закупку электроэнергии для правобережья и более половины всей суммы – как бюджетная поддержка.

Как известно, с 1 января 2025 года из-за окончания транзитного контракта "Газпром" прекратил поставки газа через Украину, сославшись на неурегулированные долги "Молдовагаза". "Газпром" оценивал долг в 709 млн долларов, Кишинев этого долга не признает.

Из-за отсутствия российского газа в Приднестровье отключено центральное отопление и горячее водоснабжение жилых домов, происходят веерные отключения электроэнергии, остановлены практически все промышленные предприятия.

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