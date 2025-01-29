Кишинів та Тирасполь підписали угоду про газову позику для порятунку Придністров'я

АТ "Молдовагаз" і ТОВ "Тираспольтрансгаз" підписали контракт про позику 3 мільйонів кубічних метрів природного газу для невизнаного регіону.

Про це в Telegram написав в.о. голови правління компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, ці поставки покликані підтримати функціональність газової системи Придністров’я.

Поставки здійснюватимуться на підставі заявок, що надходять від ТОВ "Тираспольтрансгаз".

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Згідно з умовами договору, цей обсяг природного газу має бути повернуто до 1 березня 2025 року.

Нагадаємо, 27 січня Кишинів оголосив, що надасть невизнаному Придністров’ю 3 млн кубічних метрів газу, а кошти для цього надає Єврокомісія.

Тим часом у де-факто владі Придністров’я заявляють, що Росія надасть невизнаному регіону кредит для сплати за газ, який Придністров’я почне отримувати з Європи.

Євросоюз у понеділок запропонував Молдові пакет екстреної допомоги на суму 30 млн євро для подолання інспірованої Росією енергетичної кризи, зокрема на закупівлю і транспортування природного газу до Придністров’я.

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