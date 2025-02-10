У Франції обіцяють відповідь ЄС на тарифні погрози Трампа

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європейський Союз відреагує на останню заяву амеркианського президента Дональда Трампа щодо тарифів.

Про це він сказав у понеділок, 10 лютого, у інтерв’ю французьким ЗМІ, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначає агентство, коментарі французького МЗС з’явилися на тлі того, що у неділю, 9 лютого, Трамп заявив, що запровадить нові 25% тарифи на весь імпорт сталі та алюмінію в США додатково до існуючих мит на метали.

Відповідаючи на питання, чи будуть Франція і Європейський Союз відповідати на це, Барро заявив, що так.

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"Звичайно. Це вже було зроблено Дональдом Трампом у 2018 році, і ми відреагували. Ми знову відреагуємо", – заявив він.

Барро зазначив, що Європейська комісія прийме рішення щодо секторів, які увійдуть у сектор дії відповідних заходів.

"Вона (Єврокомісія, – Ред.) готова натиснути на спусковий гачок, коли прийде час. Зараз цей час настав. Ні в чиїх інтересах розпочинати торговельну війну з Європейським Союзом", – додав очільник французького МЗС.

Раніше Трамп заявив, що "абсолютно точно" запровадить тарифи проти ЄС, посилаючись на дії Брюсселя проти американських технологічних компаній і його великий торговий дефіцит у торгівлі товарами.

Після цього ЗМІ повідомляли, що ЄС може вдарити по Кремнієвій долині заходами у відповідь через механізм, який в Брюсселі дехто називає "базукою".

А французький президент Емманюель Макрон переконаний, що запровадження американських мит на товари з Європейського Союзу може нашкодити американській економіці, викликавши зростання інфляції.

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