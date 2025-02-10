Во Франции обещают ответ ЕС на тарифные угрозы Трампа

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский Союз отреагирует на последнее заявление амеркианского президента Дональда Трампа по тарифам.

Об этом он сказал в понедельник, 10 февраля, в интервью французским СМИ, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечает агентство, комментарии французского МИД появились на фоне того, что в воскресенье, 9 февраля, Трамп заявил, что введет новые 25% тарифы на весь импорт стали и алюминия в США дополнительно к существующим пошлинам на металлы.

Отвечая на вопрос, будут ли Франция и Европейский Союз отвечать на это, Барро заявил, что да.

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"Конечно. Это уже было сделано Дональдом Трампом в 2018 году, и мы отреагировали. Мы снова отреагируем", – заявил он.

Барро отметил, что Европейская комиссия примет решение относительно секторов, которые войдут в сектор действия соответствующих мер.

"Она (Еврокомиссия, – Ред.) готова нажать на спусковой крючок, когда придет время. Сейчас это время пришло. Ни в чьих интересах начинать торговую войну с Европейским Союзом", – добавил глава французского МИД.

Ранее Трамп заявил, что "абсолютно точно" введет тарифы против ЕС, ссылаясь на действия Брюсселя против американских технологических компаний и его большой торговый дефицит в торговле товарами.

После этого СМИ сообщали, что ЕС может ударить по Кремниевой долине ответными мерами через механизм, который в Брюсселе некоторые называют "базукой".

А французский президент Эмманюэль Макрон убежден, что введение американских пошлин на товары из Европейского Союза может навредить американской экономике, вызвав рост инфляции.

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