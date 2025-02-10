Приднестровье отказалось от 60 млн евро помощи ЕС, но не остается без газа

В правительстве Молдовы заявили, что власти непризнанного Приднестровья под давлением Москвы отказались принимать предложенную ЕС помощь на 60 млн евро для преодоления энергокризиса, однако газ для непризнанного региона все равно будет поступать

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом заявил премьер Молдовы Дорин Речан.

Речан сообщил, что Тирасполь отказался принимать помощь от ЕС, объяснив это требованиями ее предоставления. По его мнению, реальная причина – в давлении из Москвы.

"Тирасполь отказался. Россия не позволяет им принять европейскую помощь, опасаясь потери контроля над регионом. Основное условие, от которого отказался Тирасполь – постепенное повышение тарифов для потребителей. В итоге они не могут получить европейскую помощь. Это означает, что жители Приднестровья продолжат жить в состоянии непредсказуемости", – заявил премьер.

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Он добавил, что Кишинев не бросит регион на произвол судьбы и не будет блокировать поставки газа. По его словам, поставки будет обеспечивать венгерская MET Gas and Energy Marketing AG, которая получит средства от дубайской JNX General Trading. Российские СМИ ранее писали, что де-факто речь идет о деньгах из РФ.

"Обе компании прошли аудит и будут поставлять газ до границы Молдовы согласно контракту с Moldovagaz. Мы разрешим транзит, а Тирасполь должен пойти на шаги, которые покажут открытость – освобождение политзаключенных, решение проблемы школы в Рыбнице, сохранение в сетке вещания молдавского общественного вещателя Moldova 1, демонтаж установленных в 2022 году КПП", – сообщил Речан.

"Это не соглашение между правительством Молдовы и Россией – это решение, чтобы люди на левобережье не замерзли. Мы и в дальнейшем будем принимать рациональные и ответственные решения, чтобы сохранить мир и взаимопонимание во всей стране", – добавил премьер.

1 февраля, после начала подачи газа в Приднестровье, купленного Кишиневом на деньги ЕС, в регионе прекратили веерные отключения электричества и начали подачу тепла в дома потребителей. Однако с 10 февраля эти первые грантовые средства ЕС на 20 миллионов евро исчерпываются.