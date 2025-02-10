Латвия заказала для Украины бронетранспортеры Patria для Украины

Латвия заказала бронетранспортеры Patria 6x6, чтобы передать их Украине уже в этом году.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Латвии, пишет "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что заказали для Украины бронетранспортеры Patria 6x6. Количество машин не уточняют.

"Бронемашины, произведенные в Латвии, поступят к защитникам Украины в этом году. Мы не только поддерживаем Украину в борьбе с оккупантами, но и испытываем применение и прочность бронемашин в реальных боевых условиях, что обеспечит ценные выводы для национальных вооруженных сил", – отметил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

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Заказ БТР для Украины не должен повлиять на выполнение более давних контрактов для латвийской армии.

Напомним, ранее финская компания Patria получила заказ от Латвии на поставку 56 бронированных командно-штабных машин.

В начале 2025 года президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил ожидания, что латвийские расходы на оборону достигнут 4% ВВП.