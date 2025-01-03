Президент Латвії закликає до ще більших витрат на оборону

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс очікує, що на оборону буде виділено ще більшу частку державного бюджету, а рівень витрат досягне 4% від ВВП.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Рінкевичса наводить TV3 Ziņas.

За його словами, геополітична ситуація і ситуація в регіоні вимагатиме збільшення витрат на оборону "подобається нам це чи ні".

"Вже зараз зрозуміло, що навіть 3% буде недостатньо для виконання всіх цілей і завдань НАТО. Ми повинні шукати близько 4%, як це робить Польща. Я розумію, наскільки це важко для бюджету… але наступні кілька років будуть непростими. У бюджеті 2026 року, можливо, доведеться говорити про ще більший бюджет", – сказав латвійський президент.

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Також потрібно буде продовжити зміцнення внутрішньої безпеки країни, де цьогорічних змін і поліпшень буде недостатньо, додав Рінкевичс.

Говорячи про загальні пріоритети безпеки Латвії цього року, він наголосив на необхідності завершити будівництво укріплень на кордоні з РФ та Білоруссю і продовжити розбудову військової інфраструктури.

Нагадаємо, у листопаді Єврокомісія схвалила співфінансування двох проєктів для посилення обороноздатності Латвії, які передбачають придбання бронетранспортерів Patria та системи ППО IRIS-T.

Своєю чергою командувач Національними збройними силами (НЗС) Латвії Леонід Калніньш, який залишить цю посаду в січні, заявив, що тотальний напад Росії на країни Балтії наразі повністю виключений.