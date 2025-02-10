Мэра столицы Албании обвинили в коррупции и взяли под стражу

В Албании в понедельник суд взял мэра столицы Тираны Эриона Велиая под стражу и обвинил его и других лиц в коррупции на миллионы долларов с использованием государственных средств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Албанский специальный суд по коррупции и организованной преступности рассматривает дела, связанные с высокопоставленными чиновниками и политиками.

В течение 48 часов суд должен принять решение о том, стоит ли мэру и другим заключенным оставаться под стражей, пока идет расследование, предшествующее выдвижению официальных обвинений.

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Велиая обвиняют в коррупции, связанной с выделением по меньшей мере 1,1 миллиона евро из государственного бюджета через предоставление государственных денег предприятиям, которые в свою очередь приносили его семье незаконную прибыль.

Велиай, который уже второй срок занимает должность мэра, также работал министром в кабинете премьер-министра Эди Рамы. Он является членом правящей Социалистической партии.

Напомним, осенью прошлого года лидер крупнейшей оппозиционной партии Албании и бывший президент и премьер-министр Сали Бериша получил официальные обвинения в коррупции.

В то же время албанская оппозиция регулярно устраивала протесты против правительства действующего премьера Эди Рамы, обвиняя его в узурпации власти.