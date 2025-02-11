Маркарова підтвердила, що посольство України співпрацює з донькою Келлога

Посол України у США Оксана Маркарова відзначила роль президентки Weatherman Foundation Меган Моббз у допомозі Україні та подякувала їй особисто і очолюваному нею фонду.

Про це Маркарова написала у Facebook, передає "Європейська правда".

Як відомо, Моббз – донька спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога.

Маркарова відзначила роль Моббз, яка "робить неймовірну роботу по допомозі і з якою разом з генерал-майором Борисом Кременецьким є в постійному контакті з родинами полеглих американських героїв, які добровільно захищали свободу в Україні".

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"І фото ще й з нашого Ukraine House в Вашингтоні з дуже важливої події минулого серпня, коли ми вручали нагороди героїв їх родинам. Дякуємо R.T. Weatherman Foundation і Меган за підтримку і той захід", – написала посол України в США.

Фото: Facebook

Американська газета The Washington Post 10 лютого опублікувала матеріал, де зазначила, що Weatherman Foundation працює в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Газета написала, що фонд забезпечує роботу логістичного центру на румунсько-українському кордоні та доставку медичних товарів та іншої допомоги понад 70 організаціям в Україні, зокрема лікарням.

Окрім надання допомоги, фонд допомагає евакуювати американських вояків-добровольців, які воюють в Україні, до Регіонального медичного центру Ландштуль у Німеччині, де вони можуть отримати спеціалізовану медичну допомогу, а також репатріює тіла американських добровольців, загиблих у боях.

"Келлог – не голуб Росії, і його нащадки також. Дочка Келлога Меган Моббз, президентка Weatherman Foundation і випускник West Point. В українців не може бути кращого друга, ніж Моббз", – написала тоді газета.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня відбудуться візити представників команди очільника Білого дому Дональда Трампа. При цьому він не уточнив, хто саме з представників команди Трампа приїде в Україну.

Водночас CBS News опублікувало інформацію про те, що віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс зустрінеться із Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки цього тижня.