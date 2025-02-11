Маркарова подтвердила, что посольство Украины сотрудничает с дочерью Келлога

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила роль президента Weatherman Foundation Меган Моббз в помощи Украине и поблагодарила ее лично и возглавляемый ею фонд.

Об этом Маркарова написала в Facebook, передает "Европейская правда".

Как известно, Моббз – дочь спецпредставителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога.

Маркарова отметила роль Моббз, которая "делает невероятную работу по помощи и с которой вместе с генерал-майором Борисом Кременецким находится в постоянном контакте с семьями павших американских героев, которые добровольно защищали свободу в Украине".

Реклама:

"И фото еще и из нашего Ukraine House в Вашингтоне с очень важного события прошлого августа, когда мы вручали награды героев их семьям. Спасибо R.T. Weatherman Foundation и Меган за поддержку и то мероприятие", – написала посол Украины в США.

Фото: Facebook

Американское газета The Washington Post 10 февраля опубликовала материал, где отметила, что Weatherman Foundation работает в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.

Газета написала, что фонд обеспечивает работу логистического центра на румынско-украинской границе и доставку медицинских товаров и другой помощи более 70 организациям в Украине, в том числе больницам.

Кроме оказания помощи, фонд помогает эвакуировать американских воинов-добровольцев, воюющих в Украине, в Региональный медицинский центр Ландштуль в Германии, где они могут получить специализированную медицинскую помощь, а также репатриирует тела американских добровольцев, погибших в боях.

"Келлог – не голубь России, и его потомки тоже. Дочь Келлога Меган Моббз, президент Weatherman Foundation и выпускник West Point. У украинцев не может быть лучшего друга, чем Моббз", – написала тогда газета.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе состоятся визиты представителей команды главы Белого дома Дональда Трампа. При этом он не уточнил, кто именно из представителей команды Трампа приедет в Украину.

В то же время CBS News опубликовало информацию о том, что вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе.