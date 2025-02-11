Трамп привітав Вучича і подякував за допомогу українцям

Президент США Дональд Трамп привітав президента та громадян Сербії з Днем державнсті, який відзначають 15 лютого, й у вітанні подякував "за підтримку народу України в його захисті від російської агресії".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Привітання від Трампа на своїй Facebook-сторінці опублікував у вівторок сербський президент Александар Вучич.

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У листі Трамп заявив, серед іншого, що США високо цінують значний внесок Сербії в міжнародну безпеку – "чи то підтримку народу України в його захисті від російської агресії, чи внесок Сербії в численні миротворчі місії по всьому світу".

Він додав, що Сполучені Штати повністю підтримують подальшу інтеграцію Сербії в євроатлантичний простір, а також її зусилля "сприяти мирним і процвітаючим відносинам зі своїми сусідами та партнерами в регіоні".

Нагадаємо, що Белград є традиційно прихильним до Москви і прагне зберегти співпрацю з Росією "як зазвичай" попри її агресію проти України і західні санкції.

Сербська сторона відмовляється підтримувати санкції ЄС проти Москви, але, за неофіційною інформацією, через посередників продає Україні зброю.

Як і угорський прем'єр Віктор Орбан, Вучич намагається виставляти себе "миротворцем" у питанні російсько-української війни.

Восени 2024 року Вучич казав, що війна в Україні завершиться за корейським сценарієм.