Трамп поздравил Вучича и поблагодарил за помощь украинцам

Президент США Дональд Трамп поздравил президента и граждан Сербии с Днем государства, который отмечается 15 февраля, и в поздравлении поблагодарил "за поддержку народа Украины в его защите от российской агрессии".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Поздравление от Трампа на своей Facebook-странице опубликовал во вторник сербский президент Александар Вучич.

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В письме Трамп заявил, среди прочего, что США высоко ценят значительный вклад Сербии в международную безопасность – "будь то поддержка народа Украины в его защите от российской агрессии, или вклад Сербии в многочисленные миротворческие миссии по всему миру".

Он добавил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают дальнейшую интеграцию Сербии в евроатлантическое пространство, а также ее усилия "способствовать мирным и процветающим отношениям со своими соседями и партнерами в регионе".

Напомним, что Белград традиционно благосклонен к Москве и стремится сохранить сотрудничество с Россией "как обычно", несмотря на ее агрессию против Украины и западные санкции.

Сербская сторона отказывается поддерживать санкции ЕС против Москвы, но, по неофициальной информации, через посредников продает Украине оружие.

Как и венгерский премьер Виктор Орбан, Вучич пытается выставлять себя "миротворцем " в вопросе российско-украинской войны.

Осенью 2024 года Вучич говорил, что война в Украине завершится по корейскому сценарию.