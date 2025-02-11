У Швеції жінку з ІДІЛ засудили до 12 років в’язниці за знущання над рабами-єзидами

У Швеції оголосили вирок 52-річній жінці, яка у розпал війни в Сирії поїхала туди, приєдналась до терористичної організації "Ісламська держава" та тримала у рабстві близько десятка жінок-єзидок і дітей, знущаючись над ними.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

За даними слідства, Ліна Ішак, яка проживала у шведському місті Гальмстад неподалік від Мальме, захопилась ідеологією ІДІЛ і в 2013 році поїхала до Сирії разом з родиною, щоб приєднатись до організації.

Там у їхньому розпорядженні опинились троє дорослих жінок з етнічно-релігійної меншини єзидів і шестеро неповнолітніх.

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Згідно з вердиктом, жінка, утримуючи наданих рабів у своєму домі в місті Ракка, примушувала їх до мусульманських ритуалів, використовувала як різноробочих на безправних умовах та іноді "позичала" знайомим, знущалась і принижувала та показувала пропагандистські матеріали від ІДІЛ, у тому числі зі стратами інших єзидів бойовиками ІДІЛ.

Жінку визнали винною у воєнних злочинах, злочинах проти людяності і співучасті в геноциді та засудили до 12 років позбавлення волі і сплати компенсації постраждалим.

Як обтяжуючі обставини врахували її ідейні переконання, тривалість злочину – близько 5 місяців, та наслідки для її жертв, яким цей досвід завдав непоправних страждань і травми, що впливатиме на них протягом всього життя.

Це вже другий вирок проти 52-річної жінки. За першою справою її вже визнали винною у воєнних злочинах. За усіма злочинами, яких стосувалась друга справа, їй загрожувало до 16 років позбавлення волі, але з урахуванням вже призначеного терміну новий скоротили до 12 років.

У січні в Норвегії засудили до ув’язнення сестер, які захопились ІДІЛ і на деякий час поїхали в Сирію.

У Нідерландах восени 2024 року почався перший в країні процес над жінкою з ІДІЛ за використання рабської праці під час перебування у Сирії.



