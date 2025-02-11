В Швеции женщину из ИГИЛ приговорили к 12 годам тюрьмы за издевательства над рабами-езидами

В Швеции объявили приговор 52-летней женщине, которая в разгар войны в Сирии поехала туда, присоединилась к террористической организации "Исламское государство" и держала в рабстве около десятка женщин-езидок и детей, издеваясь над ними.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

По данным следствия, Лина Ишак, которая проживала в шведском городе Гальмстад неподалеку от Мальме, увлеклась идеологией ИГИЛ и в 2013 году поехала в Сирию вместе с семьей, чтобы присоединиться к организации.

Там в их распоряжении оказались трое взрослых женщин из этнически-религиозного меньшинства езидов и шестеро несовершеннолетних.

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Согласно вердикту, женщина, удерживая предоставленных рабов в своем доме в городе Ракка, принуждала их к мусульманским ритуалам, использовала как разнорабочих на бесправных условиях и иногда "одалживала" знакомым, издевалась и унижала, показывала пропагандистские материалы от ИГИЛ, в том числе с казнями других езидов боевиками ИГИЛ.

Женщину признали виновной в военных преступлениях, преступлениях против человечности и соучастии в геноциде и приговорили к 12 годам лишения свободы и уплате компенсации пострадавшим.

В качестве отягчающих обстоятельств учли ее идейную мотивацию, продолжительность преступления – около 5 месяцев, и последствия для ее жертв, которым этот опыт нанес непоправимые страдания и травмы, которые будут влиять на них в течение всей жизни.

Это уже второй приговор против 52-летней женщины. По первому делу ее уже признали виновной в военных преступлениях. По всем преступлениям, которых касалось второе дело, ей грозило до 16 лет лишения свободы, но с учетом уже назначенного срока новый сократили до 12 лет.

В январе в Норвегии приговорили к заключению сестер, которые увлеклись ИГИЛ и на некоторое время поехали в Сирию.

В Нидерландах осенью 2024 года начался первый в стране процесс над женщиной из ИГИЛ за использование рабского труда во время пребывания в Сирии.