Макрон розкритикував радикальні ідеї Трампа щодо сектора Гази

Президент Франції Емманюель Макрон висловив незгоду з ідеєю президента США Дональда Трампа взяти під контроль сектор Гази і відселити звідти місцеве населення.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, пише "Європейська правда".

Коментуючи ідеї Трампа щодо сектору Гази, Макрон розкритикував їх і наголосив, що процес врегулювання у регіоні має бути "не операцією з купівлі нерухомості, а політичною операцією" та враховувати прагнення палестинців мати свою державу.

"Газа – це не якась пуста територія, це земля, де живуть і хочуть жити два мільйони людей. Ми не можемо сказати цим двом мільйонам: "Знаєте, ви маєте поїхати", – зауважив Макрон.

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Він також закликав поважати Єгипет і Йордан, куди Трамп запропонував переселти палестинців із сектору Гази.

"Зараз правильне реагування – це рятувати цивільне населення… Зараз діє перемир’я, його потрібно зберегти. Слід відновити гуманітарну діяльність і врятувати якомога більше людей", – додав Макрон.

Нагадаємо, 6 лютого Трамп підтвердив свій план отримати під контроль сектор Гази без залучення американських військових. Трамп вважає, що Ізраїль міг би передати Газу Сполученим Штатам після завершення бойових дій. Він підтвердив, що пропонує безповоротно відселити звідти місцевих мешканців.

У Німеччині на тлі заяв Трампа закликали зберегти перемир’я в Газі.