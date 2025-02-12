Макрон раскритиковал радикальные идеи Трампа по сектору Газы

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил несогласие с идеей президента США Дональда Трампа взять под контроль сектор Газы и отселить оттуда местное население.

Об этом он сказал в интервью CNN, пишет "Европейская правда".

Комментируя идеи Трампа по сектору Газы, Макрон раскритиковал их и подчеркнул, что процесс урегулирования в регионе должен быть "не операцией по покупке недвижимости, а политической операцией" и учитывать стремление палестинцев иметь свое государство.

"Газа – это не какая-то пустая территория, это земля, где живут и хотят жить два миллиона человек. Мы не можем сказать этим двум миллионам: "Знаете, вы должны уехать", – отметил Макрон.

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Он также призвал уважать Египет и Иордан, куда Трамп предложил переселить палестинцев из Газы.

"Сейчас правильное реагирование – это спасать гражданское население... Сейчас действует перемирие, его нужно сохранить. Следует возобновить гуманитарную деятельность и спасти как можно больше людей", – добавил Макрон.

Напомним, 6 февраля Трамп подтвердил свой план получить под контроль сектор Газы без привлечения американских военных. Трамп считает, что Израиль мог бы передать Газу Соединенным Штатам после завершения боевых действий. Он подтвердил, что предлагает безвозвратно отселить оттуда местных жителей.