У Швеції понизили рівень терористичної загрози, який був максимальним 

У Швеції понизили рівень терористичної загрози з найвищого, що діяв після серії провокативних акцій зі спаленням Корану.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Національний центр з оцінки терористичних загроз дійшов висновку, що ситуація дозволяє понизити рівень терористичної загрози з найвищого 5-го до 4-го.

Зокрема, упродовж 2024 року Швецію рідше почали згадувати у пропагандистських матеріалах, що могло би спровокувати когось на ісламістський теракт – як після подій 2023 року, коли відбулася серія провокативних акцій зі спаленням Корану, що викликали велике обурення в мусульманському світі та інформаційні кампанії, де Швецію змальовували як "антиісламську".

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"У Швеції не відбулося терактів. Крім того, за спостереженням Центру, Швецію протягом 2024 року перестали замольовувати у пропаганді як "пріоритетну ціль" і знову вважають "легітимною ціллю" для ісламістських терористичних організацій як державу, що належить до Заходу", – прокоментував речник Служби держбезпеки Габріель Вернстедт.

Відволіканню уваги ісламістів від Швеції посприяла зокрема війна між Ізраїлем і ХАМАС.

У прогнозі на 2025 рік Центр зазначає, що потенційна загроза все одно зберігається і може надходити від поодиноких осіб ісламіських або правоекстремістських поглядів. Допускають також, що зовнішні гравці як Росія або Китай можуть влаштувати якісь події, які можна буде класифікувати як терористичні злочини.

Нагадаємо, у грудні трьом особам у Швеції висунули звинувачення у підготовці ісламістського теракту. У лютому 2025 року повідомили про ще одне затримання за підозрою у підготовці теракту.

У жовтні 2023 року виконавець ісламістського теракту у Брюсселі обрав своєю ціллю шведських вболівальників.