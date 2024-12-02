У Швеції трьом особам висунули обвинувачення у підготовці ісламістського теракту

Шведська прокуратура висунула звинувачення трьом особам у підготовці терористичного злочину, пов'язаних з "Ісламською державою" (ІДІЛ).

Про це йдеться в заяві прокуратури Швеції, повідомляє "Європейська правда".

Троє осіб звинувачуються у підготовці терористичних злочинів і злочинах із застосуванням зброї за обтяжувальних обставин.

"Розслідування показує, що вказані терористичні злочини мають міжнародні зв'язки з ІДІЛ, в основному в Сомалі, а також з особами, які перебувають під слідством у зв'язку з тероризмом за кордоном", – йдеться в повідомленні.

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Трьох зазначених осіб і ще одну також обвинувачують в участі в терористичній організації.

Фігуранти справи виконували різні ролі, але всі вони пов'язані з ісламською культурною організацією в місті Тюресе.

В очікуванні суду вони перебувають під вартою.

"Це велике і складне розслідування...Частина доказів полягає в тому, що людина присягнула на вірність ІДІЛ і активно шукала неповнолітніх виконавців, які, зокрема, могли б здійснювати атаки. Незважаючи на те, що ми не знайшли зброї, яка б використовувалась під час підготовки злочину, я вважаю, що докази є вагомими", – каже старший прокурор Ларс Хедвалл, який очолює розслідування.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що чотирьом підозрюваним членам терористичного угруповання ХАМАС у Німеччині інкримінують підготовку атак і незаконне зберігання зброї.

Перед тим правоохоронні органи Литви затримали двох громадян Іспанії, які планували здійснити терористичний акт у місті Шяуляй на півночі балтійської держави.