У Швеції затримали підозрюваного у підготовці теракту

Шведська поліція повідомила у вівторок, 11 лютого, що затримала людину в районі Стокгольма за підозрою в підготовці терористичних злочинів у справі про насильницький ісламістський екстремізм.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на заяву правоохоронців, передає "Європейська правда".

За даними поліції, ця людина підозрюється у підготовці до терористичного злочину, участі в терористичній організації при обтяжуючих обставинах, підготовці до замаху на вбивство і підготовці до порушення законодавства про використання вибухових речовин.

Правоохоронці наголосили – розслідування не пов'язане з будь-якими попередніми справами.

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Відтак у вівторок, 11 лютого, вранці, поліція провела операцію в столичному регіоні й арешт пройшов спокійно.

Нагадаємо, 5 лютого у навчальному закладі в Еребру сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 11 людей включно з нападником і багато отримали поранення.

За даними ЗМІ, стрілянину скоїв 35-річний Рікард Андерссон – колишній учень школи, який жив у цьому районі і протягом останніх десяти років був безробітним. Він мав дозвіл на кілька гвинтівок, які знайшли на місці стрілянини.

Поліція поки не встановила ідеологічних мотивів у його діях.

Після цього в уряді Швеції ініціюювали посилення законодавства щодо вогнепальної зброї.