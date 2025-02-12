В Швеции понизили уровень террористической угрозы, который был максимальным

В Швеции понизили уровень террористической угрозы с самого высокого, действовавшего после серии провокационных акций с сожжением Корана.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Национальный центр по оценке террористических угроз пришел к выводу, что ситуация позволяет снизить уровень террористической угрозы с самого высокого 5-го до 4-го.

В частности, в течение 2024 года Швецию реже стали упоминать в пропагандистских материалах, что могло бы спровоцировать кого-то на исламистский теракт – как после событий 2023 года, когда состоялась серия провокационных акций с сожжением Корана, вызвавших большое возмущение в мусульманском мире и информационные кампании, где Швецию изображали как "антиисламскую".

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"В Швеции не произошло терактов. Кроме того, по наблюдению Центра, Швецию в течение 2024 года перестали запечатлевать в пропаганде как "приоритетную цель" и снова считают "легитимной целью" для исламистских террористических организаций как государство, принадлежащее к Западу", – прокомментировал представитель Службы госбезопасности Габриэль Вернстедт.

Отвлечению внимания исламистов от Швеции поспособствовала, в частности, война между Израилем и ХАМАС.

В прогнозе на 2025 год Центр отмечает, что потенциальная угроза все равно сохраняется и может исходить от отдельных лиц исламистских или правоэкстремистских взглядов. Допускают также, что внешние игроки как Россия или Китай могут устроить какие-то события, которые можно будет классифицировать как террористические преступления.

Напомним, в декабре трем лицам в Швеции предъявили обвинения в подготовке исламистского теракта. В феврале 2025 года сообщили о еще одном задержании по подозрению в подготовке теракта.

В октябре 2023 года исполнитель исламистского теракта в Брюсселе выбрал своей целью шведских болельщиков.