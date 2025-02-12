Зеленський впевнений, що Трамп ще не має готового плану врегулювання війни

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що у президента США Дональда Трампа ще немає готового плану врегулювання російсько-української війни.

Про це він сказав в інтерв’ю The Economist 11 лютого, повідомляє "Європейська правда".

Президент сказав, що він радий, що команда президента Трампа хоче покласти край війні, але підкреслив, що, на його думку, плану дій для завершення війни ще немає.

"Я впевнений, що готового плану ще не існує. Чому? Тому що план не може бути суто американським. Тому що війна відбувається тут. І без нашої спільної роботи, без консультацій з нами, я думаю, він не може бути повним", – сказав Зеленський.

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Він додав, що команда Трампа, напевно, має якісь напрацювання, але "ми ще не бачили цих напрацювань".

"Ми їх не бачили і не чули жодних пропозицій. Ось і все. Я думаю, що лютий буде місяцем, коли ця робота почнеться. Я думаю, що президент Трамп займається внутрішніми питаннями в Сполучених Штатах, і я думаю, що це його пріоритет. Принаймні, це те, що ми бачимо у відкритих джерелах, і я не маю іншої інформації", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, на зустрічі формату "Рамштайн" 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою.

Він також заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

США вважають, що зниження цін на енергоносії в поєднанні з ефективнішим застосуванням енергетичних санкцій допоможе посадити Росію за стіл переговорів для врегулювання війни в Україні.