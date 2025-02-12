Зеленский уверен, что у Трампа еще нет готового плана урегулирования войны

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что у президента США Дональда Трампа еще нет готового плана урегулирования российско-украинской войны.

Об этом он сказал в интервью The Economist 11 февраля, сообщает "Европейская правда".

Президент сказал, что он рад, что команда президента Трампа хочет положить конец войне, но подчеркнул, что, по его мнению, плана действий для завершения войны еще нет.

"Я уверен, что готового плана еще не существует. Почему? Потому что план не может быть чисто американским. Потому что война происходит здесь. И без нашей совместной работы, без консультаций с нами, я думаю, он не может быть полным", – сказал Зеленский.

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Он добавил, что команда Трампа, наверное, имеет какие-то наработки, но "мы еще не видели этих наработок".

"Мы их не видели и не слышали никаких предложений. Вот и все. Я думаю, что февраль будет месяцем, когда эта работа начнется. Я думаю, что президент Трамп занимается внутренними вопросами в Соединенных Штатах, и я думаю, что это его приоритет. По крайней мере, это то, что мы видим в открытых источниках, и я не имею другой информации", – сказал Зеленский.

Напомним, на встрече формата "Рамштайн" 12 февраля министр обороны США Пит Гегсет объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью.

Он также заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

США считают, что снижение цен на энергоносители в сочетании с более эффективным применением энергетических санкций поможет усадить Россию за стол переговоров для урегулирования войны в Украине.