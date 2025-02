Ірландія: в опозиції сім хвилин не могли зрозуміти, що їм ірландською сказав премʼєр

Премʼєр-міністр Ірландії Міхол Мартін викликав збентеження найбільшої опозиційної партії "Шинн Фейн", коли звернувся до них ірландською – мовою, якої більшість населення країни не володіє на достатньому рівні.

Під час дебатів у парламенті Ірландії в середу, 12 лютого, лідерка "Шинн Фейн" Мері Лу Макдональд критикувала Мартіна за політику його уряду щодо вирішення житлової кризи.

Свою відповідь ірландський премʼєр почав словами "Tá an Teachta Dála ag insint bréaga arís" ("Депутат парламенту знову говорить неправду").

