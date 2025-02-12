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Ірландія: в опозиції сім хвилин не могли зрозуміти, що їм ірландською сказав премʼєр

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Новини — Середа, 12 лютого 2025, 20:27 — Олег Павлюк

Премʼєр-міністр Ірландії Міхол Мартін викликав збентеження найбільшої опозиційної партії "Шинн Фейн", коли звернувся до них ірландською – мовою, якої більшість населення країни не володіє на достатньому рівні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Politico.

Під час дебатів у парламенті Ірландії в середу, 12 лютого, лідерка "Шинн Фейн" Мері Лу Макдональд критикувала Мартіна за політику його уряду щодо вирішення житлової кризи.

Свою відповідь ірландський премʼєр почав словами "Tá an Teachta Dála ag insint bréaga arís" ("Депутат парламенту знову говорить неправду").

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У відповідь "Шинн Фейн", як зазначає Politico, сім хвилин намагались зрозуміти, що саме сказав Мартін, поки їм не підказали колеги, що знають ірландську.

Правила парламенту Ірландії забороняють називати депутатів "брехунами" англійською ("liar"), але не регламентують використання ірландської. Спікерка Вероніка Мерфі, яка так само не зрозуміла слова Мартіна, перепитала в нього, чи справді він назвав Макдональд "брехункою".

У результаті Мерфі сказала "Шинн Фейн" подати письмову скаргу і, якщо офіційна стенограма і переклад зрештою підтвердять факт порушення з боку премʼєра Ірландії, вона попросить його забрати свої слова назад.

Ірландська – одна з гельських мов і є першою офіційною мовою Ірландії. Кількість її носіїв оцінюють у близько 1,6 мільйона, проте лише 70 тисяч використовують мову у повсякденному житті.

Лише у 2022 році ірландська мова стала однією з робочих мов Європейського Союзу.

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