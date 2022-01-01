Ірландська після десятиріч очікувань стала робочою мовою в установах ЄС

Ірландська мова отримала статус офіційної робочої мови в установах Євросоюзу і відтепер документи ЄС повинні будуть перекладатися також ірландською.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Хоча Ірландія приєдналась до блоку ще у 1973 році, лише з 1 січня 2022 року вона отримує повноцінний статус робочої мови і документи Євросоюзу тепер повинні будуть перекладатися також ірландською.

В Ірландії у цьому вбачають потужний стимул для відродження і розвитку ірландської.

Надання ірландській статусу робочої мови потребувало років організаційної підготовки. За п’ять років кількість співробітників в установах ЄС, які володіють ірландською, зросла з 58 до 170, а у 2022 році має досягнути 200.

Витрати на письмовий та усний переклад сплачуються з бюджету ЄС, для чого Ірландія також робить внески.

Забезпечення можливості для представників країн-членів Євросоюзу використовувати рідну мову як робочу коштує на рік майже 350 млн євро, що складає близько 0,2% від загального бюджету. Переклад 24 офіційними мовами ЄС забезпечують близько 2000 перекладачів.

Ірландська - одна з гельських мов і є першою офіційною мовою Ірландії. Кількість її носіїв оцінюють у близько 1,6 млн, проте лише 70 тисяч використовують мову у повсякденному житті. Райони Ірландії з компактним проживанням носіїв ірландської, розкидані переважно у західній частині країни, отримали назву Гелтахт.