Ирландия: в оппозиции семь минут не могли понять, что им на ирландском сказал премьер

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин вызвал смущение крупнейшей оппозиционной партии "Шинн Фейн", когда обратился к ним на ирландском – языке, которым большинство населения страны не владеет на достаточном уровне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Politico.

Во время дебатов в парламенте Ирландии в среду, 12 февраля, лидер "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд критиковала Мартина за политику его правительства по решению жилищного кризиса.

Свой ответ ирландский премьер начал словами "Tá an Teachta Dála ag insint bréaga arís" ("Депутат парламента снова говорит неправду").

The Taoiseach has been caught out!



Today, Mary Lou McDonald was standing up for renters when he accused her of lying.



Then when when called out, he denied that he said it and refused to withdraw the remark.



It’s disgraceful stuff! pic.twitter.com/mu7g8haebt