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Рютте та Трюдо зустрілися й обговорили роль НАТО у підтримці оборони України

Новини — Четвер, 13 лютого 2025, 08:30 — Уляна Кричковська

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердили непохитну підтримку України.

Про це йдеться у заяві, яку опублікував офіс канадського прем’єра, пише "Європейська правда".

12 лютого Трюдо та Рютте зустрілися. Під час зустрічі вони підкреслили важливість єдності між членами НАТО у реагуванні на глобальні виклики безпеці, посиленні співпраці в галузі морської і арктичної безпеки і подоланні регіональної нестабільності. 

Вони також підтвердили роль НАТО в забезпеченні глобальної стабільності і наголосили на непохитній підтримці України, яка продовжує боротися проти російської агресії. 

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Лідери обговорили роль НАТО в підтримці оборони України і наголосили на важливості продовження тиску на Росію. 

"Вони підкреслили, що не може бути стійкого миру в Європі без безпеки для України і що будь-який мирний результат суперечки має включати Україну", – зазначили у заяві.

12 лютого Рютте заявив, що його не непокоять повідомлення про можливі контакти між США і Росією щодо війни в Україні.

Також він сказав, що якщо лідер РФ Владімір Путін нині нападе на Північноатлантичний альянс, то на нього чекає неминучий програш, але за кілька років Росія може становити більшу загрозу.

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Рютте Канада Розширення НАТО Війна з РФ
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