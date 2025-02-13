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Рютте и Трюдо встретились и обсудили роль НАТО в поддержке обороны Украины

Новости — Четверг, 13 февраля 2025, 08:30 — Уляна Кричковская

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердили непоколебимую поддержку Украины.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал офис канадского премьера, пишет "Европейская правда".

12 февраля Трюдо и Рютте встретились. Во время встречи они подчеркнули важность единства между членами НАТО в реагировании на глобальные вызовы безопасности, усилении сотрудничества в области морской и арктической безопасности и преодолении региональной нестабильности.

Они также подтвердили роль НАТО в обеспечении глобальной стабильности и отметили непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает бороться против российской агрессии.

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Лидеры обсудили роль НАТО в поддержке обороны Украины и подчеркнули важность продолжения давления на Россию.

"Они подчеркнули, что не может быть устойчивого мира в Европе без безопасности для Украины и что любой мирный исход спора должен включать Украину", – отметили в заявлении.

12 февраля Рютте заявил, что его не беспокоят сообщения о возможных контактах между США и Россией по поводу войны в Украине.

Также он сказал, что если лидер РФ Владимир Путин сейчас нападет на Североатлантический альянс, то его ждет неизбежный проигрыш, но через несколько лет Россия может представлять большую угрозу.

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Рютте Канада Расширение НАТО Война с РФ
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