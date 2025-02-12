Рютте каже, що не занепокоєний повідомленням про контакти США з Росією

Генеральний секретар НАТО НАТО Марк Рютте заявив, що його не непокоять повідомлення про можливі контакти між США і Росією стосовно війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час пресконференції в Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Рютте також зазначив, що не хотів би спекулювати щодо цієї теми.

"Стосовно контактів між США і РФ. НАТО – це на 50% США з точки зору його економічної сили. Я не занепокоєний тим, що є контакти між США і РФ, тому що ми всі залучені в Альянс. Однак я не збираюся міркувати про те, які переговори тривають, і хто що має робити", – зазначив генсек НАТО.

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За його словами, необхідно усвідомити дві мети, які є у союзників України.

Перша мета – це переконатись, що Україна перебуває в найкращому положенні до мирних переговорів. І друга – переконатись, що коли справа дійде до мирних переговорів, їхній результат не буде змінений кремлівським правителем Владіміром Путіним, зауважив Рютте.

Як повідомлялося, американське видання New York Post стверджує, що президент США Дональд Трамп визнав свою телефонну розмову з правителем Росії Владіміром Путіним.

5 лютого у Путіна вперше підтвердили контакти з адміністрацією Трампа щодо України.

Трамп також казав, що наразі США "говорять з росіянами та з українським керівництвом".