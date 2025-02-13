Словения договорилась с Финляндией о закупке бронемашин Patria

Финляндия и Словения в четверг, 13 февраля, подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает закупку Любляной бронемашин финского производителя Patria.

Об этом сообщило финское Министерство обороны, пишет "Европейская правда".

Меморандум относительно бронированных колесных машин Patria AMV подписали министр обороны Финляндии Антти Хяккянен и его словенский коллега Борут Сайович в Брюсселе.

Документ предусматривает, что Финляндия окажет Словении поддержку в закупке бронемашин у компании Patria.

"Финляндия разработала бронетехнику и ее эксплуатацию как в вооруженных силах, так и в промышленности, и это ноу-хау будет предложено оборонным ведомством Словении в рамках будущей закупки автомобилей у компании Patria", – пояснил Хяккянен.

На данный момент точное количество единиц техники и сроки ее поставки в Словению не определены.

Производитель отмечает, что Patria AMV XP 8x8 – это ведущий на рынке, высокотехнологичный бронированный автомобиль, который "предлагает превосходную огневую мощь, защиту и мобильность".

В ноябре 2024 года финская компания Patria получила заказ от Латвии на поставку 56 бронированных командно-штабных машин.

Недавно стало известно, что латвийское Министерство обороны заказало бронемашины Patria 6х6 и для Украины.