Туск: Украина, Европа и США должны вместе участвовать в мирных переговорах

Премьер-министр Польши Дональд Туск после серии телефонных разговоров с европейскими лидерами в четверг заявил, что Украина, Европа и США должны быть объединенными и вместе участвовать в мирных переговорах.

Об этом Туск написал в четверг вечером в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Глава польского правительства сообщил, что в четверг разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Евросовета Антониу Коштой, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и лидером консервативной оппозиции Германии Фридрихом Мерцом.

Туск отметил, что после этих разговоров послание четкое: Украина, Европа и США должны быть полностью объединены и участвовать в мирных переговорах.

After my today phone calls with @ZelenskyyUa , @eucopresident Costa, @Bundeskanzler Scholz, @SwedishPM Ulf Kristersson and CDU leader @_FriedrichMerz, the message is clear: Ukraine, Europe and the US must be fully united and engage in peace talks.