Макрон: повернення Трампа – електрошок, що має змусити Європу подбати про себе та Україну

Французький президент Емманюель Макрон назвав повернення його американського колеги Дональда Трампа до Білого дому "електрошоком", який має змусити Європу подбати про власне майбутнє, а також про майбутнє України.

Про це він сказав інтерв'ю Financial Times, пише "Європейська правда".

Макрон наголосив на необхідності для Європи "наростити м'язи" в галузі оборони та економіки. Він наполіг на тому, що тільки президент Володимир Зеленський може вести переговори від імені своєї країни, попереджаючи, що "мир, який є капітуляцією", буде "поганою новиною для всіх", в тому числі і для США.

"Єдине питання на цьому етапі полягає в тому, чи готовий Путін щиро, стійко і переконливо погодитися на припинення вогню на цій основі. Після цього українці повинні вести переговори з Росією", – сказав він

Макрон акцентував, що наразі світові потрібно зберігати "колективну пильність".

Він описав повернення Трампа до Білого дому як поштовх, що підштовхне ЄС до інвестицій у власну оборону, економічне та технологічне відродження.

Це означає відмову від фіскальної та монетарної системи, вперше узгодженої ЄС у 1992 році, яку він назвав "застарілою".

"Це момент, коли Європа повинна прискоритися і діяти", – сказав він, попередивши при цьому про ризик невдачі для ЄС.

Також президент Франції підтримав позицію адміністрації Трампа про те, що саме Європа несе відповідальність за забезпечення безпеки України, заявивши, що це є наслідком зміни поколінь і двопартійного зсуву зовнішньополітичних пріоритетів Америки від Європи до Азії.

"Трамп каже Європі, що саме ви повинні нести цей тягар. А я кажу, що ми повинні взяти його на себе", – сказав Макрон.

Після телефонної розмови з Трампом на початку тижня Макрон сказав, що "не здивований" таким кроком президента США. Він сказав, що Трамп створив "вікно можливостей" для вирішення проблеми шляхом переговорів, де "кожен має відігравати свою роль".

За його словами, роль США полягає в тому, щоб "перезапустити цей діалог" і взяти на себе ініціативу, оскільки Трамп приніс "елемент стратегічного підриву".

Також французький президент наголосив, що Зеленський "самостійно" обговорюватиме "територіальні питання та питання суверенітету". А "міжнародне співтовариство, з особливою роллю європейців, має обговорювати гарантії безпеки і, в більш широкому сенсі, рамки безпеки для всього регіону".

Очікується, що в межах Мюнхенської безпекової конференції, яка пройде у п’ятницю, 14 лютого, відбудеться зустріч за участю представників України та Росії – про це 13 лютого заявив американський президент Дональд Трамп.

Відомо також, що віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на цій конференції.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп не лише прагне припинення вогню в Україні, а й наполягає на повному завершенні війни.

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