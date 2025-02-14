Французский президент Эмманюэль Макрон назвал возвращение его американского коллеги Дональда Трампа в Белый дом "электрошоком", который должен заставить Европу позаботиться о собственном будущем, а также о будущем Украины.

Об этом он сказал интервью Financial Times, пишет "Европейская правда".

Макрон отметил необходимость для Европы "нарастить мышцы" в области обороны и экономики. Он настоял на том, что только президент Владимир Зеленский может вести переговоры от имени своей страны, предупреждая, что "мир, который является капитуляцией", будет "плохой новостью для всех", в том числе и для США.

"Единственный вопрос на этом этапе заключается в том, готов ли Путин искренне, стойко и убедительно согласиться на прекращение огня на этой основе. После этого украинцы должны вести переговоры с Россией", – сказал он

Макрон акцентировал, что сейчас миру нужно сохранять "коллективную бдительность".

Он описал возвращение Трампа в Белый дом как толчок, который подтолкнет ЕС к инвестициям в собственную оборону, экономическое и технологическое возрождение.

Это означает отказ от фискальной и монетарной системы, впервые согласованной ЕС в 1992 году, которую он назвал "устаревшей".

"Это момент, когда Европа должна ускориться и действовать", – сказал он, предупредив при этом о риске неудачи для ЕС.

Также президент Франции поддержал позицию администрации Трампа о том, что именно Европа несет ответственность за обеспечение безопасности Украины, заявив, что это является следствием смены поколений и двухпартийного сдвига внешнеполитических приоритетов Америки от Европы к Азии.

"Трамп говорит Европе, что именно вы должны нести это бремя. А я говорю, что мы должны взять его на себя", – сказал Макрон.

После телефонного разговора с Трампом в начале недели Макрон сказал, что "не удивлен" таким шагом президента США. Он сказал, что Трамп создал "окно возможностей" для решения проблемы путем переговоров, где "каждый должен играть свою роль".

По его словам, роль США заключается в том, чтобы "перезапустить этот диалог" и взять на себя инициативу, поскольку Трамп принес "элемент стратегического подрыва".

Также французский президент подчеркнул, что Зеленский "самостоятельно" будет обсуждать "территориальные вопросы и вопросы суверенитета". А "международное сообщество, с особой ролью европейцев, должно обсуждать гарантии безопасности и, в более широком смысле, рамки безопасности для всего региона".

Ожидается, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в пятницу, 14 февраля, состоится встреча с участием представителей Украины и России – об этом 13 февраля заявил американский президент Дональд Трамп.

Известно также, что вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на этой конференции.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп не только стремится к прекращению огня в Украине, но и настаивает на полном завершении войны.

Читайте также: "Мир" с Украиной без Украины: о чем договорились Трамп и Путин и что это меняет на практике