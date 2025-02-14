Країни Північної Європи: мир має бути справедливим для України та з належними гарантіями

Держави Північної Європи і Балтії озвучили свою спільну позицію на тлі перших взаємодій президента США Дональда Трампа з Кремлем та заяв топпосадовців США щодо потенційних умов "припинення війни".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікував прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Нордичні країни запевнили у беззаперечній підтримці України.

"Україна має бути спроможною вистояти у протистоянні загарбницькій війні РФ, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир. Результат війни буде мати фундаментальні і довгострокові наслідки для європейської і трансатлантичної безпеки", – наголошують вони.

Держави зазначили, що вже є одними з найбільших донорів військової допомоги для України відносно кількості свого населення та планують далі нарощувати цю підтримку.

"Ми взаємодіємо з Україною, США і усіма союзниками у НАТО і партнерами у ЄС щодо того, як забезпечити мир завдяки силі. Ми цілковито підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Україна має отримати сильні безпекові гарантії. Україна і Європа повинні бути залучені у будь-які переговори для того, щоб забезпечити справедливий і довготривалий мир", – наголосили лідери.

Вони додали, що почали значні інвестиції у власну обороноздатність.

"Ми налаштовані далі зміцнювати нашу колективну безпеку й оборону та брати на себе відповідальність за мир і безпеку у Європі", – зазначили вони.

Нагадаємо, 12 лютого очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що повернення Україною контролю над усією її територією – нереалістична ідея, та що США не готові запросити Україну у НАТО. Ця заява викликала шок у Європі. Згодом очільник Міноборони США сказав, що його зауваження не слід сприймати як червоні лінії, а лише як реальність ситуації.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що не бачить можливості для України бути в НАТО з огляду на позицію Росії, та поклав на попередника Джо Байдена відповідальність за "провокування" Москви на повномасштабну війну.

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