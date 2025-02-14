Страны Северной Европы: мир должен быть справедливым для Украины и с надлежащими гарантиями

Государства Северной Европы и Балтии озвучили свою общую позицию на фоне первых взаимодействий президента США Дональда Трампа с Кремлем и заявлений топ-чиновников США относительно потенциальных условий "прекращения войны".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Нордические страны заверили в беспрекословной поддержке Украины.

"Украина должна быть способной выстоять в противостоянии захватнической войне РФ, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир. Результат войны будет иметь фундаментальные и долгосрочные последствия для европейской и трансатлантической безопасности", – отмечают они.

Государства отметили, что уже являются одними из крупнейших доноров военной помощи для Украины относительно количества своего населения и планируют дальше наращивать эту поддержку.

"Мы взаимодействуем с Украиной, США и всеми союзниками в НАТО и партнерами в ЕС относительно того, как обеспечить мир благодаря силе. Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Украина должна получить сильные гарантии безопасности. Украина и Европа должны быть вовлечены в любые переговоры для того, чтобы обеспечить справедливый и долговременный мир", – отметили лидеры.

Они добавили, что начали значительные инвестиции в собственную обороноспособность.

"Мы настроены дальше укреплять нашу коллективную безопасность и оборону и брать на себя ответственность за мир и безопасность в Европе", – отметили они.

Напомним, 12 февраля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что возвращение Украиной контроля над всей ее территорией – нереалистичная идея, и что США не готовы пригласить Украину в НАТО. Это заявление вызвало шок в Европе. Впоследствии глава Минобороны США сказал, что его замечания не следует воспринимать как красные линии, а лишь как реальность ситуации.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что не видит возможности для Украины быть в НАТО, учитывая позицию России, и возложил на предшественника Джо Байдена ответственность за "провоцирование" Москвы на полномасштабную войну.

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