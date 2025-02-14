Міністр оборони Естонії: сказав главі Пентагону, що не варто було йти на поступки РФ

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур розповів, що під час бесіди з главою Пентагону Пітом Гегсетом сказав тому, що не варто було йти на поступки РФ перед потенційними мирними перемовинами.

Про це естонський міністр сказав в інтерв'ю ERR, повідомляє "Європейська правда".

Певкур розповів, що на зустрічі міністрів оборони країн НАТО після розмови президента США Дональда Трампа з кремлівським правителем Владіміром Путіним йшлося про те, що не варто "давати хороші карти" очільнику РФ.

Він також додав, що з переговорного процесу не слід виключати Європу, особливо якщо США хочуть, щоб європейські країни брали на себе більшу відповідальність за свою безпеку.

На запитання, чи казали Гегсету у Брюсселі, що не варто йти на поступки РФ перед переговорами, Певкур відповів ствердно.

"Так, я сказав це, (міністр оборони Німеччини Борис) Пісторіус сказав це, деякі інші країни сказали це", – зазначив він.

Очільник естонського Міноборони додав, що він намагався донести до свого американського колеги, що не можна робити переговори простими для Путіна.

"Я також сказав конкретно: слухайте, якщо хтось хоче піти на переговори, не можна відразу ж викидати два найсильніших козирі зі столу. З точки зору України, звісно, два найсильніші козирі – це бажання вступити до Європейського Союзу і НАТО і, з іншого боку, відновлення територіальної цілісності", – підкреслив Певкур.

За його словами, якщо відкинути ці умови, це "створить напруженість".

Зазначимо, нещодавня заява Гегсета на "Рамштайні" викликала шок і занепокоєння в Європі. Глава Пентагону оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

Проте згодом очільник Міноборони США сказав, що його зауваження не слід сприймати як червоні лінії, а лише як реальність ситуації.

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