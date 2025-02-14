Министр обороны Эстонии: сказал главе Пентагона, что не стоило идти на уступки РФ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал, что во время беседы с главой Пентагона Питом Гегсетом сказал тому, что не стоило идти на уступки РФ перед потенциальными мирными переговорами.

Об этом эстонский министр сказал в интервью ERR, сообщает "Европейская правда".

Певкур рассказал, что на встрече министров обороны стран НАТО после разговора президента США Дональда Трампа с кремлевским правителем Владимиром Путиным речь шла о том, что не стоит "давать хорошие карты" главе РФ.

Он также добавил, что из переговорного процесса не следует исключать Европу, особенно если США хотят, чтобы европейские страны брали на себя большую ответственность за свою безопасность.

На вопрос, говорили ли Гегсету в Брюсселе, что не стоит идти на уступки РФ перед переговорами, Певкур ответил утвердительно.

"Да, я сказал это, (министр обороны Германии Борис) Писториус сказал это, некоторые другие страны сказали это", – отметил он.

Глава эстонского Минобороны добавил, что он пытался донести до своего американского коллеги, что нельзя делать переговоры простыми для Путина.

"Я также сказал конкретно: слушайте, если кто-то хочет пойти на переговоры, нельзя сразу же выбрасывать два самых сильных козыря со стола. С точки зрения Украины, конечно, два самых сильных козыря – это желание вступить в Европейский Союз и НАТО и, с другой стороны, восстановление территориальной целостности", – подчеркнул Певкур.

По его словам, если отбросить эти условия, это "создаст напряженность".

Отметим, недавнее заявление Хегсета на "Рамштайне" вызвало шок и беспокойство в Европе. Глава Пентагона объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

Однако впоследствии глава Минобороны США сказал, что его замечания не следует воспринимать как красные линии, а лишь как реальность ситуации.

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