Зеленський обговорив свою розмову з Трампом з президентом Литви

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, під час якої вони обговорили координацію зусиль між ключовими союзниками України.

Про це глава держави розповів у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

У розмові Зеленський підкреслив, що для безпеки України та всієї Європи надзвичайно важливо, щоб Європа була повноправним учасником будь-яких переговорів щодо припинення війни.

Він також поділився з Науседою деталями своїх нещодавніх контактів із президентом Дональдом Трампом та представниками його адміністрації, а також розповів про заплановані зустрічі.

Припинення вогню без надійних гарантій безпеки не принесе Україні тривалого й справедливого миру, підкреслив глава держави.

Він наголосив, що Сполучені Штати мають бути ключовим учасником надання гарантій безпеки для України.

Раніше у четвер Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск погодилися, що жодні переговори з Владіміром Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США.

Туск після серії телефонних розмов з європейськими лідерами у четвер заявив, що Україна, Європа і США повинні бути об’єднаними і разом брати участь у мирних переговорах.

Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з главою Кремля Владіміром Путіним щодо врегулювання війни в Україні.

Після цієї розмови у Європі почали лунати занепокоєння, що мирну угоду спробують укласти за спиною ЄС та України.

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