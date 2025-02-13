Зеленський обговорив свою розмову з Трампом з президентом Литви
Президент України Володимир Зеленський у четвер провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, під час якої вони обговорили координацію зусиль між ключовими союзниками України.
Про це глава держави розповів у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".
У розмові Зеленський підкреслив, що для безпеки України та всієї Європи надзвичайно важливо, щоб Європа була повноправним учасником будь-яких переговорів щодо припинення війни.
Він також поділився з Науседою деталями своїх нещодавніх контактів із президентом Дональдом Трампом та представниками його адміністрації, а також розповів про заплановані зустрічі.
Припинення вогню без надійних гарантій безпеки не принесе Україні тривалого й справедливого миру, підкреслив глава держави.
Він наголосив, що Сполучені Штати мають бути ключовим учасником надання гарантій безпеки для України.
Раніше у четвер Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск погодилися, що жодні переговори з Владіміром Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США.
Туск після серії телефонних розмов з європейськими лідерами у четвер заявив, що Україна, Європа і США повинні бути об’єднаними і разом брати участь у мирних переговорах.
Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з главою Кремля Владіміром Путіним щодо врегулювання війни в Україні.
Після цієї розмови у Європі почали лунати занепокоєння, що мирну угоду спробують укласти за спиною ЄС та України.
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