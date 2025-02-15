Зеленський не впевнений, що Трамп зустрінеться з ним перед Путіним

Президент України Володимир Зеленський не має запевнення від Трампа про те, що їхня зустріч передуватиме зустрічі Трампа з Путіним.

Це він визнав під час панельної дискусії, відповідаючи на запитання американської ведучої Крістіан Аманпур, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський на її запитання про те, чи є у нього підстави сподіватися на зустріч з Дональдом Трампом до того, як Трамп поговорить з російським лідером, відповів "ні звичайно", а далі спробував перевести діалог на іншу тему. "Ми маємо план. Це наша країна, і тому це наш план", – взявся переконувати він, після чого ведуча знову перепитала, що її цікавить саме питання черговості зустрічей – хто першим формуватиме позицію президента США.

Зеленський знову перевів розмову на іншу тему, але запевнив, що і він, і Трамп зацікавлені у зустрічі, бо ідея про це лунала кілька разів під час останньої телефонної розмови.

"Здається, я першим запропонував", – додав він.

Володимир Зеленський також зауважив, що розраховує на переговори з Трампом якнайшвидше. Ми маємо терміново зустрітися, якщо ми хочемо зупинити війни, додав він, не уточнюючи щодо імовірної дати таких переговорів.

Як повідомлялося, раніше Зеленський заявляв, що готовий говорити з Трампом про все, включно з НАТО, але є червоні лінії.

Він також розповів, що Трамп у розмові з ним не згадав Європу як переговірника.