Зеленский не уверен, что Трамп встретится с ним перед Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет заверения от Трампа о том, что их встреча будет предшествовать встрече Трампа с Путиным.

Это он признал во время панельной дискуссии, отвечая на вопрос американской ведущей Кристиан Аманпур, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский на ее вопрос о том, есть ли у него основания надеяться на встречу с Дональдом Трампом до того, как Трамп поговорит с российским лидером, ответил "нет конечно", а дальше попытался перевести диалог на другую тему. "У нас есть план. Это наша страна, и поэтому это наш план", – взялся убеждать он, после чего ведущая снова переспросила, что ее интересует именно вопрос очередности встреч – кто первым будет формировать позицию президента США.

Зеленский снова перевел разговор на другую тему, но заверил, что и он, и Трамп заинтересованы во встрече, потому что идея об этом звучала несколько раз во время последнего телефонного разговора.

"Кажется, я первым предложил", – добавил он.

Владимир Зеленский также отметил, что рассчитывает на переговоры с Трампом как можно быстрее. Мы должны срочно встретиться, если мы хотим остановить войны, добавил он, не уточняя относительно вероятной даты таких переговоров.

Как сообщалось, ранее Зеленский заявлял, что готов говорить с Трампом обо всем, включая НАТО, но есть красные линии.

Он также рассказал, что Трамп в разговоре с ним не упомянул Европу как переговорщика.