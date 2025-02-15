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Глава МЗС Франції відповів на суперечливу промову Венса у Мюнхені

Новини — Субота, 15 лютого 2025, 14:23 — Ірина Кутєлєва

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в суботу виступив на захист європейської політики після суперечливої промови віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції.

Про це французький міністр написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Барро зазначив, що в Європі свобода слова є гарантованою.

"Ніхто не зобов'язаний приймати нашу модель, але ніхто не може нав'язувати нам свою", – додав очільник МЗС Франції.

У своїй промові Венс, нагадаємо, звинуватив європейських лідерів у придушенні свободи слова і відмові допускати праворадикальні партії до влади.

У відповідь глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус назвав неприйнятним порівняння Венсом демократії в Європі із ладом, який панує в авторитарних режимах.

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре теж не погодився з критикою Європи в промові віцепрезидента США.

З повним текстом промови можна ознайомитись у матеріалі "ЄвроПравди": "Цінності дезінформації" та зміна влади у Європі

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Мюнхен Франція
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