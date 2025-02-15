Глава МИД Франции ответил на противоречивую речь Вэнса в Мюнхене

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в субботу выступил в защиту европейской политики после противоречивой речи вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом французский министр написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Барро отметил, что в Европе свобода слова является гарантированной.

"Никто не обязан принимать нашу модель, но никто не может навязывать нам свою", – добавил глава МИД Франции.

В своей речи Вэнс, напомним, обвинил европейских лидеров в подавлении свободы слова и отказе допускать праворадикальные партии к власти.

В ответ глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение Вэнсом демократии в Европе с порядком, который царит в авторитарных режимах.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре тоже не согласился с критикой Европы в речи вице-президента США.

С полным текстом речи можно ознакомиться в материале "ЕвроПравды": "Ценности дезинформации" и смена власти в Европе