У Сербії – новий масштабний протест через трагедію на залізничному вокзалі

У Сербії тисячі студентів вийшли на вулиці міста Крагуєваць у зв’язку із смертельною трагедією на залізничному вокзалі у місті Новий Сад, яка сталась три місяці тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Студенти прибули в Крагуєвац з усієї Сербії, автобусами і навіть пішки зі столиці Белграда, розташованого за 140 км.

Reuters

Reuters

Учасники акції били в барабани, свистіли у свистки і тримали в руках прапор країни. Місцеві жителі зустрічали їх оплесками.

Протестувальники планували заблокувати один з головних бульварів міста на 15 годин і 15 хвилин на знак символічної данини пам'яті жертвам трагедії в Новому Саді.

Студенти вимагають від влади опублікувати документи, що стосуються обвалу даху вокзалу; правосуддя для винних; зняття звинувачень проти студентів-протестувальників; і збільшення бюджету на вищу освіту.

Протести викликали резонанс у Сербії, яка потерпає від хабарництва, де мало хто з громадян вважає, що державні інституції працюють в інтересах суспільства. Багато хто вважає, що падіння навісу стало результатом урядової корупції, пов'язаної з великим інфраструктурним проєктом з китайськими державними компаніями.

Щоденні протести по всій Сербії становлять серйозний виклик для президента Александара Вучича. У січні студентський рух вже змусив піти у відставку прем'єр-міністра Мілоша Вучевича, союзника Вучича.

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