В Сербии тысячи студентов вышли на улицы города Крагуевац в связи со смертельной трагедией на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад, которая произошла три месяца назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Студенты прибыли в Крагуевац со всей Сербии, автобусами и даже пешком из столицы Белграда, расположенного в 140 км.

Reuters

Reuters

Участники акции били в барабаны, свистели в свистки и держали в руках флаг страны. Местные жители встречали их аплодисментами.

Протестующие планировали заблокировать один из главных бульваров города на 15 часов и 15 минут в знак символической дани памяти жертвам трагедии в Новом Саде.

Студенты требуют от властей опубликовать документы, касающиеся обвала крыши вокзала; правосудия для виновных; снятия обвинений против студентов-протестующих; и увеличения бюджета на высшее образование.

Протесты вызвали резонанс в Сербии, которая страдает от взяточничества, где мало кто из граждан считает, что государственные институты работают в интересах общества. Многие считают, что падение навеса стало результатом правительственной коррупции, связанной с крупным инфраструктурным проектом с китайскими государственными компаниями.

Ежедневные протесты по всей Сербии представляют серьезный вызов для президента Александара Вучича. В январе студенческое движение уже заставило уйти в отставку премьер-министра Милоша Вучевича, союзника Вучича.

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