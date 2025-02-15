Зеленський розповів Мелоні про свої контакти з Трампом і його віцепрезидентом

Президент України Володимир Зеленський напередодні провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Італією Джорджею Мелоні, під час якої йшлося, зокрема про його останні контакти з новою адміністрацією США.

Про це Зеленський написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Він подякував Мелоні за всебічну підтримку України.

"Поінформував про мої нещодавні контакти з адміністрацією США, зокрема про зустріч із віцепрезидентом Джей Ді Венсом і телефонну розмову з президентом Трампом", – зазначив Зеленський.

Також, за його словами, в ході розмови йшлося про координацію з партнерами щодо дієвих гарантій безпеки для України та можливих рамок для гарантування довгострокової безпеки.

"Підкреслив, що найсильнішою та найбільш економічно вигідною гарантією є членство в НАТО. До того, як Україна отримає запрошення, украй важливо, щоб наші партнери підтримували розвиток нашої сильної сучасної армії, протиповітряної оборони, далекобійних спроможностей та боєздатного флоту", – підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що перед будь-якими переговорами Європа, США та Україна мають узгодити єдину стратегію оборони й безпеки з чітким планом дій.

Своєю чергою Мелоні підтвердила, що Італія підтримує Україну та український народ, зокрема у світлі майбутніх переговорів.

Лідери погодилися з важливістю підтримання тісної координації з європейськими партнерами та Сполученими Штатами.

Нагадаємо, увечері 12 лютого Дональд Трамп поговорив з правителем Кремля Путіним про "завершення війни" в Україні. Після того Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

Президент США запевнив, що Україна буде за столом переговорів про "завершення війни".

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