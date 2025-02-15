Зеленский рассказал Мелони о своих контактах с Трампом и его вице-президентом

Президент Украины Владимир Зеленский накануне провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, во время которого речь шла, в частности, о его последних контактах с новой администрацией США.

Об этом Зеленский написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Он поблагодарил Мелони за всестороннюю поддержку Украины.

"Проинформировал о моих недавних контактах с администрацией США, в частности о встрече с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и телефонном разговоре с президентом Трампом", – отметил Зеленский.

Также, по его словам, в ходе разговора речь шла о координации с партнерами относительно действенных гарантий безопасности для Украины и возможных рамок для обеспечения долгосрочной безопасности.

"Подчеркнул, что самой сильной и наиболее экономически выгодной гарантией является членство в НАТО. До того, как Украина получит приглашение, крайне важно, чтобы наши партнеры поддерживали развитие нашей сильной современной армии, противовоздушной обороны, дальнобойных возможностей и боеспособного флота", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что перед любыми переговорами Европа, США и Украина должны согласовать единую стратегию обороны и безопасности с четким планом действий.

В свою очередь Мелони подтвердила, что Италия поддерживает Украину и украинский народ, в частности в свете предстоящих переговоров.

Лидеры согласились с важностью поддержания тесной координации с европейскими партнерами и Соединенными Штатами.

Напомним, вечером 12 февраля Дональд Трамп поговорил с правителем Кремля Путиным о "завершении войны" в Украине. После того Трамп позвонил Владимиру Зеленскому.

Президент США заверил, что Украина будет за столом переговоров о "завершении войны".

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