Віцеканцлер Німеччини відповів Венсу: не лізьте не у свою справу

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек різко відповів на промову віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції, у якій він критикував стан демократії в Європі.

Заяву Габека наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Він висловив обурення тим, що США втручаються у німецьку політику.

Звертаючись до Венса, він додав: "Це не ваша справа. Займайтеся своїми справами, у США і так вистачає справ".

Габек також прокоментував заяву віце-президента США про те, що демократія в багатьох європейських країнах перебуває в небезпеці.

"У нас є свої незалежні суди. Ми самі вирішуємо, кого нам обирати. Ми самі вирішуємо, які коаліції створювати, і самі вирішуємо, які цінності захищати. І ці цінності відрізняються від тих, які представив Венс", – зауважив він.

У своїй промові Венс, нагадаємо, звинуватив європейських лідерів у придушенні свободи слова і відмові допускати праворадикальні партії до влади.

У відповідь глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус назвав неприйнятним порівняння Венсом демократії в Європі із ладом, який панує в авторитарних режимах.

Водночас президент США Дональд Трамп назвав промову Венса "чудовою".

З повним текстом промови можна ознайомитись у матеріалі "ЄвроПравди": "Цінності дезінформації" та зміна влади у Європі